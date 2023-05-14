Ünlü isimlerden sandık başında mesaj

Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitmeye devam ediyor. Sanat camiasından da birçok isim oylarını kullanıp seçim mesajlarını verdi.
Sandık başından fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Hadise, seçmenlere ‘oy ver’ çağrısında bulundu:
Sanatçı Şevval Sam, ‘özgürlük, barış, demokrasi, sevgi ve birlik beraberlik’ mesajı verdi:
Şarkıcı İrem Derici:
Komedyen Ata Demirer:
Yapımcı ve yönetmen Caner Özyurtlu:
Şarkıcı Zeynep Bastık:
Model ve sunucu Çağla Şikel:
Şarkıcı Ferhat Göçer:
Komedyen Mesut Süre:
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