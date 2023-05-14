Ünlü isimlerden sandık başında mesaj

Atatürk’ün biz kadınlara verdiği en büyük haklardan biri olan ‘seçme ve seçilme’ hakkını kullanarak sandığa git ve #OyVer…



Hayatımızın her döneminde saygıyla ve minnetle anıyorum! #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/0BgIQOG3sL