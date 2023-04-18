Ünlü Broadway müzikali 35 yıl sonra perde kapattı

Broadway’in en uzun süre gösterimde kalan müzikali ‘Operadaki Hayalet’ (Phantom of the Opera) 35 yılın ardından son kez sahnelendi.

2015 yılında İstanbul’da Zorlu’da sahnelenen ‘Operadaki Hayalet’ten bir sahne

ABD’de müzikal sahneleyen tiyatroların merkezi olan New York’taki Broadway Caddesi’nde koronavirüs pandemisinin etkileri sürüyor.

İlk kez 26 Ocak 1988’de New York’taki Majestic Theatre’da seyirciyle buluşan müzikal de pandeminin ardından perde kapatma kararı almıştı.

Müzikalin yetkilileri, Broadway’in salgın nedeniyle 18 ay kapalı kaldığını, açıldıktan sonra Covid-19 protokolleri ve ek güvenlik nedeniyle maliyetlerin yüzde 15 arttığını ancak bilet satışlarının artmasını sağlayan turist ziyaretlerinin New York’ta eski haline dönmediğini söyledi.

Operadaki Hayalet’in son gösterimine müzikalde rol almış eski ve yeni oyuncular da katıldı.

Ağlamaya başladım

Başroldeki Phantom karakterine 2 bin 500’den fazla oyunda olmak üzere en uzun süre hayat veren Howard McGillin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Geldiğim an ağlamaya başladım. Hepimiz bu ailenin bir parçasıyız ve her zaman öyle kalacağız. Bu harika bir şey.”

Müzikalin bestecisi Andrew Lloyd Webber, son performansını 43 yaşında ölen oğlu Nick’e ithaf etti.

35 yıl boyunca Broadway’de toplam 13 bin 981 kez sergilenen Operadaki Hayalet, en uzun soluklu gösteri tacını ilk kez 1996’da sahnelenen ‘Chicago’ müzikaline devretti.

Londra’da hala gösterime devam eden Operadaki Hayalet, Ekim’de 36’ncı yılını kutlayacak.