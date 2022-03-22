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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite öğrencisi kadın yurttaki odasında ölü bulundu


Samsun’un Atakum ilçesinde özel yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kadın, odasında ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Güzelyalı Mahallesi’nde özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk’ü (19) yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.


Sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşlarıyla görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Öztürk’ün cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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