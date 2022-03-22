Üniversite öğrencisi kadın yurttaki odasında ölü bulundu

Vatandaşların dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL’ye çevrilerek kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırılırken, kurumsallarda sınır 2021 sonu olarak devam edecek.