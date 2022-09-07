Üniversite adayları internet başına: YKS ek tercih başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin iki ve dört yıllık bölümlerinde boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler için ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı. Tercihler, 13 Eylül’e kadar yapılabilecek.

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ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2022-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.