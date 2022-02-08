UNESCO raporu: 2020’de kültür-sanat alanında 10 milyon iş ‘buharlaştı’

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) raporuna göre 2020 yılında pandemi nedeniyle kültür-sanat ve yaratıcılık alanlarında 10 milyon iş kaybı gözlendi.

Britanya’nın başkenti Londra’daki dünyaca ünlü Wembley Arena. Fotoğraf: nuitlife.com

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, raporun önsözünde şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 kültür sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir krize neden oldu. Dünyanın her yerinde müzeler, konser salonları, sinemalar, tiyatrolar kapılarını kapattı. Çoğu sanatçı için zor olan koşullar sürdürülemez hale geldi. Bu da kreatif çeşitliliği tehdit eden bir durum.”

‘Reshaping Policies for Creativity’ (Yaratıcılık İçin politikaları Yeniden Şekillendirme) başlıklı 328 sayfalık raporda, kültür-sanat ve yaratıcılık sektörünün en hızla büyüyen ama aynı zamanda ‘en hassas’ sektörlerden biri olduğu vurgulandı. Hükümetlerin bu sektöre ayırdığı fonların pandemi öncesinde azaldığı anımsatılarak salgının ciddi anlamda iş ve gelir kaybına yol açtığı belirtildi. Hükümetlerden sanatçılar ve diğer sektör çalışanlarını koruma amaçlı asgari ücret belirlemenin de aralarında olduğu adımlar atmaları istendi.

Rapora göre birçok ulusal ve yerel yönetim, pandemi kısıtlamalarından etkilenen yaratıcı endüstrilere acil destek sunsa da, sektörlerin değer ölçüsü olan ‘küresel brüt katma değeri’ 2020’de 750 milyar dolar daraldı.

Pandemi süreciyle dijitale yönelme oldu. Ancak dijital ortam sanatçılara ve diğer profesyonellere yeterli geliri sağlamadı.