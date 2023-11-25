Umur Talu: Bir yanımız S. Arabistan, bir yanımız İsrail!

Tepemizde de “İncirlik açılacak, Musul’dan asker çek, sınırın 98 kilometresini IŞİD’e kapat, İsrail’le barış, S. Arabistan’la İslam İttifakı yap, Mısır darbesine fazla laf etme” deyip uçak uçuran ABD…

Sırtımızda “Demokrasi o kadar mühim değil, yeter ki şu mülteci Aylangiller’i ölü ya da diri senin oralarda, serin sularda, toplama kamplarında tut. Al sana 3 milyar Euro, güle güle ye” diyen AB.

Sonra bakiyeye bakıyorsun:

Bush ve neo-muhafazakâr çetesinin, S. Arabistan despotlarının, Likud İsrail’inin, 28 Şubat komutasının “üç temel düşman” saydığı Suriye, Irak ve İran’la hakikaten düşman olmuşuz…

Bir yanımız S. Arabistan, bir yanımız İsrail!

Tepende de ABD.

Umur Talu’nun yazısı