Umuda yolculuk: 2014’ten beri Avrupa yolunda 30 bin göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) raporuna göre 2014’ten beri Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 29 binden fazla göçmen yolculuk sırasında öldü.

Fotoğraflar: Reuters

‘Kayıp Göçmenler’ adlı, Julia Black’in kaleme aldığı rapor, savaş, iç savaş, çatışma, yoksulluk, ırk ayrımcılığı gibi nedenlerle güvenli, yeni bir hayat için yola çıkan binlerce kişinin ‘dramatik sonlarını’ bir kez daha gözler önüne serdi. Afganistan, Suriye, Sudan, Irak, Bangladeş’in aralarında olduğu ülkelerden ‘umuda yolculuğa’ çıkanlar ne hedeflerindeki ülkeye ne de umuda ulaşabildi.

Tek tek araştırılabilse hepsinin yürekleri burkan birer öyküsü, geride bıraktığı gözü yaşlı insanlar olduğu kesin. Ancak çok azı dışında büyük çoğunluğu ‘istatistik’ olarak kayda geçiyor. Sekiz yılda ölen 29 bini aşkın kişi arasında 52 ülkenin vatandaşı var. Yukarıda adı geçen ülkeler ölüm sayılarının yüksekliği baz alındığında ilk 20’de.

Rapora göre son yıllarda kıtaya deniz yoluyla ulaşmaya çalışanların teknelerinin Akdeniz’de batması ve Avrupa’daki ülkelerin sınırlarındaki insanlık dışı koşullar nedeniyle ölenlerin sayısı geçmiş yıllara kıyasla arttı.

Fotoğraf: Reuters

2021’in başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 684. Ölüm yerlerinin bazıları şöyle sıralandı: ”Türkiye-Yunanistan kara sınırında 126, Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken 53, Belarus-Avrupa Birliği sınırlarında 23, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’dan kaçan 17 kişi öldü.”

Batan birçok teknenin akıbetinin bilinmediğini, kayıtlara geçmeyen ölümlerin de olduğunu vurgulayan Black, Avrupa hükümetlerini somut adım atarak soruna çözüm bulmaya çağırdı.