Umman’da yerel seçimlerde de oylar telefondan kullanılabilecek

Umman, 25 Aralık’ta yapılması planlanan yerel seçimlerde yurt içi ve yurt dışındaki seçmenlerin akıllı telefonlardan oy kullanabileceğini duyurdu.
Umman İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, yurt içindeki ve dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceği kaydedildi.
Açıklamada, akıllı telefonlarla oy kullanımına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisi verildi.
Bu kararla ‘seçmenlerin sorunsuz ve kolay bir şekilde oy kullanmasını kolaylaştırmak için en modern teknolojilerin kullanımı’nın teşvik edildiği belirtildi.
Umman ekimdeki Şura Meclisi seçimlerinde, sadece yurt dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceğini duyurmuştu.
Ülkede 25 Aralık’ta yapılması planlanan yerel seçimlerde, yurt dışındaki seçmenler 18 Aralık’ta oylarını kullanabilecek.
Körfez ülkesi Umman’da ilk belediye seçimleri 2012’de, ikincisi ise 2016’da düzenlenmişti.