Ümit Zileli: ‘Yağcılık’ yarışının şahikası konumuna yükseliverdi!

Siyasetle uğraşan zevat baktı ki bu yöntem çok verimli oluyor, karşılığı da göz kamaştırıcı biçimde yararlı, vakit geçirmeden konuya el attı!

–Ve yağcılık kısa sürede zirve yapıverdi!

AKP’li Cumhurbaşkanı, kendi kadrolarından cevval kişilerce göklere çıkarılmaya başlandı. Liderini haşa huzurdan peygamber mertebesine çıkaranı mı ararsınız, dünya liderleri klasmanında açık ara “en dünya lideri” konumuna taşıyan mı ararsınız, aklınıza gelen, gelmeyen, “yok artık bu olamaz” dediğiniz eksantrik ötesi bir yığın övgü peş peşe manşetlere, ekranlara taşındı…

Ancak önceki gün AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, bir yerel kanalda yaptığı konuşma ile “yağcılık” yarışının şahikası konumuna yükseliverdi! Bakın bu doktor arkadaş, liderini nasıl övdü:

–Tayyip Abi, Türkiye’nin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp böyle ucuz sebeplerle Tayyip Abi’e ihanet etmek, Türkiye’ye ihanet etmektir, mazlumlara ihanet etmektir…

Ümit Zileli’nin yazısı