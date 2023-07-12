Ümit Zileli: O sözcüğün kullanılmasından itibaren, dünya kan gölüne döndü

Felaketin perdesi 11 Eylül 2001’de New York’ta açıldı…

İkiz Kulelere nasıl olup da saldırdığı halen meçhul iki uçak, dünyanın kaderini dramatik bir şekilde değiştirdi. O sırada ABD’nin başında Başkan George W. Bush, İngiltere’nin başında ise Başbakan Tony Blair bulunuyordu. O günlerden hafızama çakılı kalmış meydan okumayı Bush yaptı; “Ya bizdensiniz, ya onlardan” dedikten sonra “Crusade” sözcüğünü kullandı..

-Yani “Haçlı Seferi” dedi!

İşte o sözcüğün kullanılmasından itibaren, dünya tam anlamıyla kan gölüne döndü; Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Mısır, Yemen ve daha bir çok ülkede milyonlarca insan öldü, tecavüze uğradı, yerinden, yurdundan sürüldü… Dikkat edin, saydığım ülkeler ABD’nin ilan ettiği “Büyük Ortadoğu Planı” bölgesinde bulunuyordu; dünyanın en zengin ve stratejik bölgesi!

Sonrasını biliyorsunuz; geldiğimiz nokta, bizi de içine sürükledikleri “Bölgesel 3. Dünya Savaşı” kapışması… Güçlüler ve arada ezilenler gösterisi!.. Gelin bir de ekonomik açıdan bakalım da yüreğiniz iyice cız etsin; İngiliz yardım kuruluşu Oxfam açıkladı:

-Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin serveti, geri kalan yüzde 99’un toplam servetine eşit!

Korkunç ötesi değil mi?. Daha bitmedi, daha alçakçası var; en zengin 62 milyarderin varlığı da dünya nüfusunun yüzde 50’lik kesiminin varlığına denk geliyor!..

–Yani 62 eşittir 3 milyar 750 milyon insan!!!

Hâlâ mezhep ya da etnik savaş diyorsanız, PES derim!

Ümit Zileli’nin yazısı