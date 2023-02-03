Ümit Zileli: ‘Müjde’ tam anlamıyla bir kabusa dönüşecek

EYT şaşaalı bir şekilde duyurulduğunda 5 bin prim gün şartı da açıklanmıştı. Ne olduysa, hangi iyi saatte olsunlar işe karıştıysa prim gün şartı 5 bin 975 güne çıkarıldı sayın seyirciler! Peki ne olacak? Verilen “müjde” bir anda neredeyse 3 yıl geç emekli olacak!

Diğer bir deyişle yapılan bir kalem oynatmasıyla birçok kişi bir kaç gün ya da haftalık gün farkıyla emekli olamayacak. Yalnızca adı değiştirilerek yurttaşa 3 yıllık bir kazık atılmış olacak

Daha da vahimi, emekli olabilmek, fark yatırmak için banka kredisi alanların, işlerinden ayrılanların elleri böğründe kalacak, borçlarını dahi ödeyemeyecekler…

Kısacası yüzbinlerce yurttaş için “müjde” tam anlamıyla bir kabusa dönüşecek! Pekii, Bu cingözlüğü yapan muhteremlere ne olacak? Onu da sandık başında öğreneceğiz doğal olarak…

Ümit Zileli’nin yazısı