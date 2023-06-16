Ümit Zileli: Mezuniyet töreni

O fırsat, eğer lisans eğitimi de alabilirse, hayatında iki kez, lise ve üniversiteyi bitirirken gelir önüne… Her ikisi de kepler havaya atılarak kutlanır. Diplomalarını alır, sonra da belki bir daha çoğuyla görüşemeyeceği arkadaşlarıyla son kez “Mezuniyet Balosu”nda bir araya gelinir, eğlenilir…

–Ve o gün anı defterine özenle kaydedilir…

İşte, bu güzel gelenek de gerici, yobaz tayfasının hedefine oturdu…

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı sıfatına haiz Hüseyin Kayıkçı isimli zat, her şeyin güllük gülistanlık olduğu, iki yaşında bebeklerin dahi tecavüze uğramadığı, yolsuzluk, hırsızlık, namussuzluğun uğramadığı bir memlekette işsizlikten çok canı sıkılmış olacak ki, mezuniyet törenlerini yerden yere vurdu, devleti de bu “ahlaksızlığa” el atmaya çağırdı!

Hiç şaşırmadım; tarihin neredeyse binlerce yıllık evresinde, aklı hep apış arasında gezinen yobaz tayfası, iyi olan, güzel olan, anlamlı olan her şeye karşı çıkmak, gücü yeterse ezmek, darmadağın etmek görevini kendine biçtiğinden, yapacağı tüm kötülüklere bir kılıf hazırlamayı da ihmal etmeyecektir doğal olarak…

–Yobazın tıyneti, vicdanı, iyiliği, güzelliği kaldırabilecek denli gelişmemiştir!

Tam da bu nedenle, bu kafanın egemen olduğu zavallı ülkeler, az gelişmişlik skalasının en dibinde biteviye çırpınırlar!

Ümit Zileli’nin yazısı