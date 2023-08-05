Ümit Zileli: Mehmet Şimşek, ülkeyi finans baronlarına armağan edip giderse

Bakın, dün Dünya Bankası’ndan ithal Kemal Derviş vardı; çıkardığı yasalarla (hem de tehdit ve şantajla!) Türkiye’yi çırılçıplak “Kurtlar masasına” attı, hükümeti yıktı, AKP’nin iktidara gelmesini sağladı… Sonra da ödül olarak Birleşmiş Milletler kalkınma Programı Başkanlığı’na seçildi, çekti gitti!..

Bugün İngiliz finans çevrelerinin pek güvendiği Mehmet Şimşek yıllar sonra yeniden Türk ekonomisinin başına getirildi! Yanında da ABD’den ithal bir Türk hanımefendi var, o da Merkez Bankası’nın başında! Resmi olmayan IMF-Dünya Bankası stratejileri bir bir başımıza yağıyor!

Batı’nın “pek güvendiği” kişi olarak bilinen Şimşek de görevini yakın zamanda tamamlayıp, ülkeyi Batı finans boranlarına armağan edip, ödülünü alıp, yanındaki hanımefendiyle birlikte Türkiye’yi terk ederse hiç şaşırmayın!

Ümit Zileli’nin yazısı