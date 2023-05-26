Ümit Zileli: Karşılığında ne gibi ‘cömertlikler’ sergilendi bilmiyoruz

Meksika’nın “solcu başkanı” Obrador’un uçak ve saray konularındaki tutumunu görünce, aklıma doğal olarak kendi memleketim geldi…

Katar Şeyhi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı’na cömertlik şahikası uçak hediyesi için İktidarın “payandası” konumundaki MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bey “Türk milleti hibe kabul etmez, iade edin” demiş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu sözlerle yanıt vermişti:

–Katar uçağı için Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden 1 lira çıkmadı; bu, iyi ilişkilerin göstergesi, yeni polemiklere gerek yok!..

Vay canına, dünya siyasi tarihinde böyle bir dostluk örneği görmedim ben; 500 milyon dolarlık bir dostluk kıskanılır vallahi… Karşılığında ne gibi “cömertlikler” sergilendi, henüz bilmiyoruz…

–Zamanı gelince öğreniriz inşallah…

Aradan 5 yıl geçti; Katar ile girişilen işler, Kanal İstanbul etrafında “mebzul” topraklar, tank fabrikasına ortaklıklar yalnızca bildiklerimiz, gerisi de çıkar ortaya kuşkunuz olmasın…

–Sandığa giderken aklınızda olsun istedim…

Ümit Zileli’nin yazısı