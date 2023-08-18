Ümit Zileli: Kaosa teslim olmuş bir dünya

Aradan 10 yıl geçtikten, ABD’de “İkiz Kuleler” saldırısı (!) yaşandıktan, Afganistan işgal edildikten, zamanın ABD Başkanı Bush, “Crusade-Haçlı Seferi” açıklaması yaptıktan sonra Tarihin Sonu yazarı Fukuyama özür diledi, yanıldığını söyledi; tezinin bir çok eksikliği görmediğini ifade etti!

– Ancak iş işten geçmiş, dünya eskisinden çok daha beter hale gelmişti!..

Diğer taraftan yine bir ABD’li profesör, Samuel Huntington “Medeniyetler Çatışması” kitabıyla öne çıkmış, emperyalizme yeni bir düşman sunmuştu:

– Radikal İslam!

İşte o günden bu yana düşmansız yapamayan emperyal güçler sözüm ona bu yeni düşmana karşı, aslında kendi elleriyle kurduğu, paraya boğduğu, istediği coğrafyada tepe tepe kullandığı bu güce karşı dünyayı kana ve ateşe boğuyor!

Ekonomik, siyasi krizler birbiri ardına vuruyor dünyayı… Aslında yaşanan kapitalizmin büyük bunalımı!

– Buradan çıkmak için ise daha çok insan kanı, daha çok felaket, daha çok şiddet ve acı görünüyor ufukta, ne yazık ki!

Ümit Zileli’nin yazısı