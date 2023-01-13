Ümit Zileli: İşte er meydanı orada

Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 15 yıl gibi kısacık bir zamanda nelere kadir olduğunu, neler yapabileceğini büyük bir ışıltıyla dosta düşmana ispat etti.

Ancak sonrasında duraklamalar, gerilemeler, aydın ihaneti, devleti yönetenlerin yeteneksizliği ve ihanetleri bizi 20 küsur yıllık FETRET DEVRİ’ne mahkum etti!..

Bu zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti acınası bir KABİLE DEVLETİ haline dönüştü, dönüştürüldü!.. Gözümüzün önünde yapılan devasa yolsuzluklara, Cumhuriyeti göz göre göre yıkma çalışmalarına, ülkenin tüm zenginliklerini yandaşlara, yabancılara satma çabalarına, milyonlarca mülteciyi, sığınmacıyı kabul ederek ülkemizin demografisini bozma çalışmalarına, bizim için bu baskı ve yozlaşmaya karşı çıkanlara kurulan kumpaslara, hapislerde çürütülmelerine hep sessiz kaldık.

Peki sonuç? Tek adam rejiminin baskı, ötekileştirme ve ayrımcılığına mahkum olmuş, yoksulluğun dibine vurmuş bir zavallı ülke!

Neredeyse bir asır önce tüm dünyaya gösterdiğimiz asil karakterimize dönmek, yitirdiklerimizi geri almak, güneşli günlere ulaşmak, memleketi bu hale getirenlerden hesabını sormak istiyorsak işte er meydanı orada: Artık çok yakınımızda olan seçimler Türk milletinin ayağa kalkma günüdür!..

Ümit Zileli’nin yazısı