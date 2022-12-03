Ümit Zileli: Eleştiriler bile ‘bayrak inmez, ezan susmaz’ nakaratlarıyla karşılık bulmaya başladı

Daha sonraları başka ülkelerdeki başka mühendisler “Algı Operasyonu” denilen psikolojik baskının, yalan ve aldatmacanın nasıl bir “değeri” olduğunu kavradılar. Dünyanın dört bir yanında irili ufaklı McCarthy’ler ve onları dilediği gibi kullanan muktedirler ortaya çıktı!..

Tabii, “Kabile Devleti” kıvamındaki ülkelerde, bu tür operasyonlar daha bir kaba, daha bir “Gözünüze sokarak”, daha bir gaddarca yapılır oldu. Bu durumda çok daha fazla “Elia Kazan”ın ortaya çıkması da kaçınılmazdı!..

Şimdi diyeceksiniz ki; “Ne yani, bizim ileri demokratik, cennet vatanımızla bu yazdıklarının ne ilgisi var?” Çok haklısınız… Haklısınız da son zamanlarda koro halinde “darbe”, “ihanet” çığlıkları yükselmeye, ekonomik konularda yapılan eleştiriler bile “bayrak inmez, ezan susmaz” nakaratlarıyla karşılık bulmaya, eleştirenler “hain” olarak ilan edilmeye, tehdit, baskı sıradan hale gelmeye başlayınca bende de bir “algı hali” oluştu tabii; yıllar önce yine aynı içerikte ve çiğlikte oynanan benzer oyunlar karşısında kaleme aldığım bu yazıyı anımsadım!…

Ümit Zileli’nin yazısı