Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklama talep edildi.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara’da dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığınca re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Soruşturma ayrıca ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla da genişletilmişti.

İstanbul’a getirilen Özdağ savcılığa ifade verdi. Savcılık, Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti ve mahkemeye sevk etti.

‘Üç aylık bir cezadan bahsediliyor’

Adliye önünde açıklama yapan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu “Üç aylık bir cezadan bahsediliyor. Şu an halen sayın genel başkan kararı bekliyor. Mevcut durum bu” dedi.

Ne olmuştu?

Özdağ 19 Ocak’taki partisinin il başkanları istişare toplantısında ‘partisinin PKK, FETÖ, IŞİD karşısında cumhuriyetin kuruluş felsefesini, temel ilkelerini, milletin ve devletin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunduğunu’ söyleyerek şöyle konuşmuştu:

“Ancak ne yazık ki Zafer Partisi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu değerli mirası sadece bunlara karşı değil, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye karşı da savunmak durumundadır.”

Özdağ devamında Erdoğan’ı şöyle eleştirmişti:

“Hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.

Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir.

Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir.”