Ümit Alan: Sonraki nesiller ‘Atalarımız ne kadar kerizmiş’ diyebilir

Bugün kaybettiğimiz efsaneleşmiş değerlerin çoğu, hayatlarının çok büyük kısmını internetsiz ve sosyal medyasız dönemde geçirdiler. Onların geçmişi hakkında bildiklerimizin çoğu ulaşabilen basın arşivlerinden geliyor. Oysa bugünün ünlüleri kendi hayatlarının çetelesini sosyal medya hesaplarında kendileri tutuyorlar. Bugün zamanın ruhuna uygun yaptıkları yorum, belki 10 yıl sonra “yazıklar olsun” denilecek bir şey olabilir. Öyle bir ortamda bu sonsuz tutarlılık beklentimizin başımıza nasıl işler açacağını tahmin edebiliyor musunuz? Bugün daha 18 yıllık sosyal medya tarihinde bile 3-5 yıl önceki tweetler, paylaşımlar insanların başına iş açabiliyor ve hatta tutuklanmaya kadar götürebiliyor. Bu hepimiz için geçerli. Çünkü kendimizi fişliyoruz. Aslında bu bile başlı başına bir örnek olabilir. Çünkü şu an sosyal medyada kendi kendimizi yaptığımız şeyi, 30 yıl ve daha öncesinde biri bizim hakkımızda yapıp bir yerde saklasaydı buna “fişleme” denirdi ve bu çok büyük bir tepki sebebiydi. Oysa internet ve sosyal medyanın paylaşıma davet eden doğası bunu o kadar normalleştirdi ki durmaksızın paylaşıyor ve hatta çok beğeni alıp çok kişi tarafından görülürse seviniyoruz. Öyle şeyler olur belki bundan 30 yıl sonra bu çok tuhaf bulunur, kim bilir? Bizden sonraki nesiller “atalarımız ne kadar kerizmiş, her şeyi paylaşmışlar, bütün verilerini isteyen sözleşmeleri okumadan imzalamışlar” diyebilecek bir noktaya bile gelebilir.
SON HABERLER
Ölmeden önceki son dileği gerçek oldu: Atıyla, kaldığı merkezin bahçesinde buluştu
Britanya'daki bir palyatif bakım merkezinde kalan kadının ölmeden önceki … Devamı...
Beş kez ikiz babası oldu: Çocuklarını yalnız büyütüyor
Nijerya'da, Ayopo Ogunleye'nin beş ikizi var. Karısı terk ettikten sonra … Devamı...
‘Asgari’ ayarı: İşsizlik ödeneğinden kıdeme, GSS’den staj ücretine değişiklikler
Asgari ücretin brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 liraya yükseltilmesi … Devamı...
Konser için 7 bin 700 kilometre yol kat ettiler; iptal edildi
Hindistan'da yaşayan bir çift, 7 bin 700 kilometre yol kat ederek … Devamı...
Kayınpederini öldürüp eşini yaralayan kişi gözaltında
Ankara'nın Akyurt ilçesinde kayınpederini bıçakla öldürüp eşini yaralayan … Devamı...
Yeniden belde olan Dodurga’da belediye başkanlığı seçimi: Sekiz parti yarışıyor
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da … Devamı...
Ankara’da muhalefet günü: HDP kongrede, ‘altılı masa’ toplantıda
Muhalefet partileri pazar gününü kongre ve toplantılar ile geçirecek. Sabah … Devamı...
İzmir’de yine yosun istilası
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk … Devamı...
Gelecek Partisi’nden erken seçim için imza kampanyası
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başlattıkları imza … Devamı...
Beşiktaş, Cenk Tosun’la anlaşmaya vardı
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, milli … Devamı...