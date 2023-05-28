Ümit Alan: Mevzular Açık Mikrofon’un başarısı neyi gösteriyor?

Ancak Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon isimli Youtube yayınını her kesimden, özellikle gençlere ulaşma başarısıyla görüyoruz ki, eskinin merkez medyasında doğal olarak gelişen karşılıklı konuşmaya toplumun hâlâ ihtiyacı var. Her ne kadar siz kendi medyanızı oluşturup defalarca seçim kazansanız da bir yerde geliyor ayrı dinamikler kendini dayatıyor. Yeni medya, gelenekseli işte böyle yeniden inşa ediyor. Bugün yapılacak seçimin sonucu ne olursa olsun bu gerçek değişmeyecek. Kim kazanırsa kazansın işi hiç kolay olmayacak. Ancak bugün sandığa gidip “ben bu yaratılan medya düzeninden de yana değilim” deme şansımız var. Eğer kazanan taraf olursak bu iktidara tepki olarak doğan ‘muhalif medya’ kavramını da yeniden düşünmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, bu seçim süreci toplumun böyle bir şey istemediğini, daha merkezde durabilen yapılara ihtiyaç olduğunu gösterdi çünkü. Muhalif bilinen haber kanallarının, böyle bir program oluşturamayarak bir yeni medya programı olan Mevzular’ı tamamen veya kesitler halinde yayınlamak zorunda kalması, iktidar trollerinin programa saldırıları, meydanlarda izletilmesinin engellenmeye çalışması bunun en taze kanıtı. Tüm tarafların kendi eksikliklerinin de bir gösterisi bu…
SON HABERLER
Buldan: Bir oy ülkenin kaderini değiştirir
Pervin Buldan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandığa gitmekte tereddüt edenlere seslendi: “Bir oy ülkenin kaderini değiştirir.”
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Sancar, “Oyumuzu aydınlık gelecek için kullandık” dedi.
Kılıçdaroğlu: Herkesi sandığa davet ediyorum
Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra ”Bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşti. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ülkemize mutlaka demokrasi gelecek” dedi.
Kutsal oy sandığı
Kim ne derse desin burası bizim ülkemiz, biz bu ülkenin ‘dürüst, adil, onurlu insan ol, kimsenin hakkına el uzatma, zalimden yana olma’ denilerek büyütülmüş evlatlarıyız ve bunları hatırlayarak düşeceğiz bugün yeniden yollara.
CHP’li vekiller, sandık başında darp edildi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da görevli olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve müşahitlerin darp edildiğini duyurdu.