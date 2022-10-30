Ümit Alan: Geçiş döneminde Twitter’da DM’lere dikkat

Twitter’ın henüz sahibi olmayan bir Elon Musk, özel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreleme özelliğinin olması gerektiğini söylemiş olabilir. Ancak Twitter’ın halihazırda sahibi olan Elon Musk aynı zamanda DM’lerimizin de sahibi. Üstelik Twitter’ın önceki sahiplik yapısından farklı olarak, Musk’ın çok farklı alanlarda çok farklı ülkelerle olumlu ilişkiler içerisinde olması gereken yatırımları var. Bunların en önemlilerinden birini, satın alma ilk gündeme geldiğinde Amazon kurucusu Jeff Bezos, işaret etmiş ve Tesla yüzünden Çin’e bu kadar bağımlıyken Twitter sahipliğinin riski konusunda sorular sormuştu. Aslında, bu yazıda özel olarak değindiğimiz DM’ler konusu sadece bir geçiş dönemi detayı. Bundan sonra asıl konuşacağımız şey, Twitter’ın sahiplik yapısı ve bu yüzden vermeye zorlandığı tavizler olacak. Musk her ne kadar “kuş özgürleştirildi” diye tweet atmış olsa da, bence kuş eskisinden çok daha tutsak durumda. Biz kullanıcılar içinse iki taraflı risk var: Birincisi özel mesajlaşma dahil verilerimiz özel bir şirket ve çılgın sahibinin elinde. İkincisi yaşadığımız ülke dahil dünyanın pek çok yerinde siyasetin seyrini değiştiren platform, artık eskisinden çok daha güvensiz; hem Musk’ın tartışmalı ‘ifade özgürlüğü’ fantezisi hem de ticari çıkarları açısından.

Ümit Alan’ın yazısı