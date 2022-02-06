Ümit Alan: Davranışsal reklamcılık etik dışı bir iş

Davranışsal reklamcılık bence etik dışı bir iş. Çünkü klasik reklamcılıkta olduğu gibi ürününüzün bazı özelliklerini öne çıkarıp genel olarak tanıtmak yerine, kullanıcının internet hareketlerinden kişilik profilini çıkarıyor, zaaflarını anlıyor ve onu hedefleyerek tanıtıyorsunuz. Yani ortada sadece reklamcılık değil, kişinin mahremine ulaşma edimi var. Bunun da artık enine boyuna tartışılması gerekiyor. Apple’ın uygulamalar arası veri paylaşımını izne tabi kılan özelliği, Avrupa Parlamentosu’nda yasalaşmaya yakın olan tasarı ve geçen yaz ABD Başkanı Biden’ın Federal Ticaret Komisyonu’na yönelik “haksız veri toplama ve gözetleme uygulamalarını” azaltmak konusundaki yürütme emri, bu konuda umut verici gelişmeler.

Ümit Alan’ın yazısı