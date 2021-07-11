Ümit Alan: Akbank olayında bilmemiz gereken şeyler var

Akbank’ın sistemlerine yaklaşık iki gün gibi rekor süre ulaşılamamasına neden olan sistem arızasıyla ilgili ilk akla gelen ihtimal de bir siber saldırının yaşanıyor olmasıydı. Akbank, kurumsal iletişim açısından da pek iyi yönetemediği krizde, bu iddiayı, sorunun başlamasından bir gün sonra açık bir dille yalanladı. Dolayısıyla aksi ispatlanmadıkça bunun bir fidye yazılımından kaynaklandığı iddiasını rafa kaldıracağız. Ancak bu sorun neden kaynaklanırsa kaynaklansın, yüksek teknolojiyle donatılmış hayatımızda “fidye yazılımı” tehlikesini unutmamız gerekiyor.

(…)

Dolayısıyla Akbank her ne kadar siber saldırıya uğramadığını açıklasa da başına gelenin ne olduğunu daha net ve şeffaf olarak anlatması gerekiyor. Akbank cephesinden henüz böyle bir açıklama gelmiş değil. Ancak bilinmeli ki yuvarlak halkla ilişkiler açıklamalarıyla geçiştirilebilecek bir durum yok ortada. Dünyada olup bitenler ortada. Sonuç olarak; ortadaki kriz, sadece Akbank müşterilerini değil, bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor.

Ümit Alan’ın yazısı