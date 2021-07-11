Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ümit Alan: Akbank olayında bilmemiz gereken şeyler var

Akbank’ın sistemlerine yaklaşık iki gün gibi rekor süre ulaşılamamasına neden olan sistem arızasıyla ilgili ilk akla gelen ihtimal de bir siber saldırının yaşanıyor olmasıydı. Akbank, kurumsal iletişim açısından da pek iyi yönetemediği krizde, bu iddiayı, sorunun başlamasından bir gün sonra açık bir dille yalanladı. Dolayısıyla aksi ispatlanmadıkça bunun bir fidye yazılımından kaynaklandığı iddiasını rafa kaldıracağız. Ancak bu sorun neden kaynaklanırsa kaynaklansın, yüksek teknolojiyle donatılmış hayatımızda “fidye yazılımı” tehlikesini unutmamız gerekiyor.

(…)


Dolayısıyla Akbank her ne kadar siber saldırıya uğramadığını açıklasa da başına gelenin ne olduğunu daha net ve şeffaf olarak anlatması gerekiyor. Akbank cephesinden henüz böyle bir açıklama gelmiş değil. Ancak bilinmeli ki yuvarlak halkla ilişkiler açıklamalarıyla geçiştirilebilecek bir durum yok ortada. Dünyada olup bitenler ortada. Sonuç olarak; ortadaki kriz, sadece Akbank müşterilerini değil, bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor.

Ümit Alan’ın yazısı

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TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT)’nin Ulus ve Harbiye’de deprem gerekçesiyle boşaltılan binaları rant tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü boşaltılma işlemiyle eş zamanlı olarak askeri bir alanda imar değişikliğine gidildi ve yapılaşmaya açıldı. Yapılaşmaya açılan bu bölgede TRT için de yer ayrıldı. Bu durum boşaltılan binalara tekrar geri dönülmeyeceği yönündeki kaygıları da güçlendirmiş oldu. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait olan Bein Connect’te ne kadar kira ödendiği ise meçhul. Diken’e açıklama yapan Haber-Sen, TRT Genel Müdürlüğü’ne kira bedelini ve ne kadar süreli kiralandığını sordu. Ancak genel müdürlük ‘ticari sır’ yanıtını verdi.