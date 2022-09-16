Uluslararası vegan festivali 1-2 Ekim’de Kadıköy’de

Türkiye’nin uluslararası vegan festivali İstanbul Vegfest, bu yıl 1 ve 2 Ekim’de yeniden yüz yüze düzenlenecek. Festival Park Kadıköy’ün ev sahipliğindeki etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Covid-19 önlemleri sebebiyle son iki yıldır internetten düzenlenen Uluslararası İstanbul Vegfest, bu yıl Kadıköy sahilinde bulunan Festival Park Kadıköy’de iki gün boyunca sabahtan akşama kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

‘#YaşamaŞansVer’ sloganıyla özdeşleşen festival, vegan yaşam felsefesini anlamak ve hayvan hakları mücadelesine katkıda bulunmak isteyen herkese cumartesi ve pazar sabah saat 10’dan itibaren kapılarını açacak.

Söyleşiler, defileler, müzik dinletileri ve panellerden vegan yemek atölyeleri ve tadımlarına, belgesel gösterimleri ve sergilerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyelere kadar pek çok farklı oturumla zenginleştirilen festivale giriş ücretsiz.

Veganlıkla ilgili en kapsamlı anketlerden biri düzenlenecek

Hafta sonu boyunca festival alanında bulunacak olan vegan aktivizm, vegan ürün ve vegan yemek stantlarında vakit geçirecek festival ziyaretçileri, aynı zamanda Türkiye’de veganlıkla ilgili en kapsamlı ankete de katılabilecek.

İstanbul Ekonomi Araştırma (İEA) ve Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından hazırlanan anket çalışması aracılığıyla vegan katılımcılar vegan olmayı nasıl seçtiklerine, veganlığa yaklaşımlarına ve bir vegan olarak yaşadıkları toplumsal ve ekonomik sorunlara yanıt verirken, vegan olmayanlar da veganlıkla ilgili görüş ve eğilimlerini paylaşabilecekler.

Festivalle ilgili geribildirimde bulunmak isteyen katılımcılarsa, festivalin sitesine eklenen değerlendirme formu aracılığıyla görüşlerini ve gelecek yıllara yönelik isteklerini çevrimiçi olarak paylaşabilecek.

Detaylı program akışı, festivalin sitesinde yakında duyurulacak.

Festivale katılım bilgileri ise çok yakında festivalin sosyal medya hesapları olan @vegfestist’te paylaşılacak.