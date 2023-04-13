Uluslararası STK’lar RTÜK’ü kınadı

Basın ve ifade özgürlüğünü savunan yirmi uluslararası sivil toplum kuruluşu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) 14 Mayıs seçimleri öncesinde eleştirel haberlere verdiği cezalar nedeniyle kınadı.

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İmzacıları arasında Freedom House, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gibi kuruluşların yer aldığı açıklama metninde, “Medyanın baskı altına alınması toplumun bilgiye erişimini engellemekte ve seçim sürecinin meşruiyetini zayıflatmaktadır” ifadesi kullanıldı.

VOA Türkçe’nin haberine göre metinde RTÜK için, “Ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu desteklemek yerine, meşru eleştirileri susturmak ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kendilerine haksız bir avantaj sağlamak için iktidar ittifakı tarafından bir araç olarak kullanılıyor” tanımlaması yapıldı.

Uluslararası kuruluşlar ayrıca, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın 5 Nisan’da Twitter üzerinden RTÜK’ün bazı haber kanallarına verdiği cezaları duyurduğunu hatırlattı

Metin devamında şunlar kaydedildi: “Yayın düzenleyici rolünü yürüten RTÜK’ü, bağımsız yayıncılara yönelik baskıya derhal son vermeye ve ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu güvence altına alma vazifesine uygun davranmaya çağırıyoruz.”