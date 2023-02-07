Uluslararası seferberlik: Binlerce kurtarma görevlisi deprem bölgesine gidiyor

Türkiye’yi sarsan iki depremin ardından birçok ülke adeta seferberlik ilan ederek arama-kurtarma ekiplerini Türkiye’ye yönlendirdi. Yunanistan’dan Meksika’ya, Tayvan’dan İsrail’e kadar birçok ülkeden ekipler Türkiye’ye intikal etti.

Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi. Fotoğraflar: AA

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi.

AFAD’ın verdiği bilgilere göre 04:30 itibariyle Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 65 ülkeden yardım için gelen 2 bin 660 personel afet bölgesine sevk edildi.

Yunanistan’dan uzman ekip

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Yunanistan’dan uzman bir ekip yola çıktı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi’ne (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, iki doktor, üç acil yardım sağlık personeli, iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Türkiye’ye intikal etti.

ABD’den iki ayrı ekip

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticisi Samantha Power, Türkiye’de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

Power, Virginia’nın Fairfax ve California’nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’nin (USAR) konuşlanma sürecinde bulunduğunu aktardı.

Meksika 145 kişilik ekip gönderdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un talimatıyla Türkiye’ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo şunları söyledi: “Türkiye’deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla savunma bakanlığına bağlı 93 eleman, deniz kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi, hava kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye’ye varmayı umuyoruz” dedi.

Fransa’dan iki ayrı ekip

Fransa’nın 136 kişilik iki arama ve kurtarma ekibi Türkiye’ye yönlendirildi. Fransız sivil savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter’dan paylaştı.

Ruslar sahra hastanesi gönderiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini duyurdu.

Söz konusu ekiplerin, bakanlığa ait dört uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderildiğini kaydeden Kurenkov, bunların 100 kurtarma uzmanı ile yedi kinoloji grubundan oluştuğunu ve gerekli ekipmanlarla donatıldığını aktardı.

Ayrıca Kurenkov, ekiplerle birlikte deprem bölgesine sahra hastanesinin de ulaştırılacağını ve bu hastanede 40 sağlık uzmanının tıbbi destek sağlayacağını dile getirdi.

Pakistan’dan 50 kişilik ekip

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in talimatıyla 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye’ye doğru hareket etti.

Bunların dışında Almanya ve İsrail de uzman ekiplerini Türkiye’ye yönlendirdi.

İsrail iki uçak gönderdi

İsrail, Türkiye’ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak göndereceğini duyurdu.

Hindistan’dan 100 kişilik iki ayrı ekip

Hindistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile özel ekipmanlarla donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal Afetle Müdahale Gücü’ne (NDRF) bağlı iki ekibin depremden etkilenen bölgelere gönderileceği belirtildi.