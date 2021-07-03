Uluslararası İstanbul Vegan Festivali başladı

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

Türkiye Vegan Derneği’nin düzenlediği Uluslararası İstanbul Vegan Festivali VegFest bugün çevrimiçi olarak başladı.

Kendini ‘dünya çapında veganlığa dair farkındalık yaratmak üzere farklı isimler altında düzenlenen sayısız etkinlikten biri‘ olarak tanımlayan VegFest, 3-4 Temmuz tarihlerinde, zoom uygulaması üzerinden ve YouTube kanalından izlenebilecek, 50 konuğun katıldığı 31 oturumda, veganlık farklı yönleriyle ele alınacak. Festivalle ilgili haberler @vegfestist sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

İlk kez 2017 yılında, Vegan Derneği Türkiye (TVD) ortak organizasyonu ve Didim belediyesi ev sahipliğiyle düzenlenen Vegfest, 2018 yılından itibaren Uluslararası İstanbul Vegfest adıyla İstanbul’a taşındı.

Veganlığın hayvan hakları ve etiği, çevre, sağlık ve sürdürülebilirlik etkileri üzerine toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan festival, #YaşamaŞansVer #GiveLifeaChance etiketiyle, vegan olanlar kadar, vegan olmayanlara da ulaşmayı amaçlıyor.

Ulusal ve uluslararası alanda birbirinden farklı konu ve konuklarla, söyleşi, atölye, sergi, film gösterimi, interaktif uygulama, ürün tadımı, kitap tanıtımı, konser ve dinleti gibi çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerine sunmayı amaçlayan Vegfest, aynı zamanda veganları ortak bir paydada bir araya getirmeyi de amaçlıyor.

Bugünkü etkinlikler için bu bağlantıyı, yarınki etkinlikler için bu bağlantıyı kullanarak festivale ücretsiz olarak katılabilir, detaylı programı festivalin sitesinden öğrenebilirsiniz.