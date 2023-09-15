Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

15’inci Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl olduğu gibi, bu yıl da Agos Gazetesi’nin öldürülen genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de verildi. Ödülün Türkiye’den sahibi Açık Radyo oldu.

Fotoğraflar: Twitter

Çevrimiçi düzenlenen tören, Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayınlandı.

Yiğit Özşener’in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde geceye özel performanslarıyla Nazdrave, Mabel Matiz ve MİASİN katıldı.

Ödülün Türkiye dışından sahibi Kolombiya’dan Jose Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi oldu. Kolektif Kolombiya’da insan hakları ihlalleri davalarında toplumun farklı kesimlerine yardım etmek amacıyla profesyonel hukukçular tarafından kuruldu.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün Türkiye’den sahibi ise Açık Radyo oldu.

Ödülü Rakel Dink’ten alan Açık Radyo yayın yönetmeni Ömer Madra ‘iklim yıkımı, savaşlar, gittikçe büyüyen mülteci sorunu ve demokrasinin pek çok yerde darbeler almasının bir kabusa dönüştüğü dünyada radyonun şaşmadan yoluna devam ettiğini’ vurguladı.