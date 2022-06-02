Uludağ Tıp Fakültesi’nde çocuk onkoloji kliniği doktorsuz kaldığı için kapanıyor

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk onkoloji kliniği doktorsuz kaldığı için kapanıyor.

Fotoğraf: Uludağ Üniversitesi

Kliniğin hocası çocuk kanserleri uzmanı Prof. Dr. Betül Berrin Sevinir sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli rapor alınca, tek kalan uzman Dr. Melek Erdem hasta yükünü tek başına kaldıramayacağı gerekçesiyle istifa etti.

Erdem, doktor öğretim üyeliği sözü veren bir vakıf üniversitesiyle anlaşarak istifa etti. Kliniğin yan dal eğitimi alan uzmanı da olmadığı için doktorsuz kaldı.

Hasta çocuklar çevre illere gönderildi

Klinikte bazıları yatarak tedavi gören çocuk hastalar çevre illere yönlendirildi.

Türkiye’de sadece çocuk onkolojisi değil, pek çok yan dal uzmanlığında sıkıntı var.

Tıp fakültesini bitirenler, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavına girerek, dört-altı yıllık uzmanlık eğitimi alıyor. Uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı da yapmak isteyenler, tekrar bir sınava giriyor. Bu sınavların aralarında ikişer yıllık mecburi hizmet yükümlülükleri bulunuyor. Bu nedenle yan dal uzmanlığı yapmak tercih edilmiyor.