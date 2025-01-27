Ultra maratoncu Sophie Power'dan dünya rekoru

Ultra maratoncu Sophie Power, 48 saatte 364 kilometre koşarak dünya rekoru kırdı.

Fotoğraf: National Running Show

Ultra maratoncu Power, koşu bandında iki günde 364 kilometre koşarak kat ettiği en uzun mesafe rekorunu kırdı ve 211,49 millik (340 kilometre) önceki rekorunu geride bıraktı.

Sporcu Bu inanılmaz bir meydan okumaydı ve bittiği için çok minnettarım” dedi ve rekoru, kadın koşucuları desteklemek için kurduğu yardım kuruluşu SheRaces için yaptığını söyledi.

Power, kadınların sporda karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmayı misyon edindiğini, yarış planlamasında kadınların ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini yineledi.

Fotoğraf: Alexis Berg/Strava

Sophie Power, 2018 yılında dünyanın en zorlu ultra maratonlarından biri olan 103 millik bir yarışta, bir erkek yarışmacının yanında uyukladığı sırada oğlunu emzirdiği bir fotoğrafla ünlendi.

Bu durum onu, kadınlar için parkur koşusu ve ultra maratonlarda daha fazla eşitlik ve kapsayıcılık sağlamayı amaçlayan bir yardım kuruluşu kurmaya teşvik etti.

Power, ‘SheRaces, dayanıklılık sporlarında kadınlara yönelik anlatıyı değiştirmeyi, engelleri ortadan kaldırmayı, fırsatlar yaratmayı ve kadınların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu rekor, platform verildiğinde olağanüstü şeyler başarabileceğimizin kanıtıdır.’ dedi ve bunu SheRaces için yapmanın ve kızının kendisinin karşılaştığı engelleri yaşamamasını sağlamanın kendisini motive ettiğini söyledi.