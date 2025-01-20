Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bir altın bir de bronz madalya kazandı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya’nın Molveno kentindeki ‘IISA 6’ncı Buz Yüzme Dünya Şampiyonası’nın son gününde bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Sporcu şampiyonanın son gününde 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde de bronz madalya aldı.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden sporculardan Deniz Kayadelen ise yaş grubunda 500 metre serbestte birinci, 50 metre serbestte ikinci, 100 ve 250 metre serbestte üçüncü oldu.

İrem Damar da yaş grubunda 50 metre serbest mücadelesini üçüncü tamamladı.

‘Okyanus Yedilisi’nde beş parkuru geçen ilk ve tek Türk kadını’ ünvanını taşıyan Avcı, daha önce 48 ülkeden 754 sporcunun yarıştığı Buz Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 2.52.77’lik derecesiyle birinci olmuş, 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırmıştı.