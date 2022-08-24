Kız çocukları için kulaç atacak: Bengisu Avcı Manş Denizi’nden sonra Catalina Kanalı için hazır

İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni en hızlı geçen Türk kadını ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, şimdi de ABD’deki en zorlu parkurlardan Catalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadını olmak için yola çıkıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre birçok uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edip dereceler elde eden 26 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018’de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979’da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan’ın derecesini geride bırakıp en hızlı geçen Türk kadını olmuştu.

Hazırlıklarını tamamladı

Son antrenmanlarıyla yeni hedefi Catalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadını olmak için hazırlıklarını tamamlayan Avcı 28 Ağustos’ta ABD’ye gidecek.

Avcı, 5 Eylül’ü 6 Eylül’e bağlayan gece ABD’de Catalina Adası ile Los Angeles’i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı’nı geçip Türk bayrağı açacak.

Hedef okyanuslardaki yedi zorlu kanal

Son antrenmanlarını Marmaris’te tamamlayan Avcı, ultra maraton yüzücüsü olmasında en büyük payın Marmaris’te tanıştığı Aquamasters Yüzme şampiyonaları olduğunu söyledi. Avcı, kendisine 4 yıl önce ‘Oceans 7’ (Okyanuslardaki yedi zorlu kanal) parkurlarını hedef koyduğunu kaydetti.

Catalina Kanalı’nın 34 kilometrelik bir parkur olduğunu aktaran Avcı, “Bu parkurun en önemli özelliği gece yüzmeye başlıyorsunuz. 5 saat karanlıkta yüzdükten sonra yaklaşık 5 saat boyunca gündüz yüzmeye devam edeceğim. Bu parkuru 10-11 saat gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyorum” dedi.

Kız çocukları için kulaç atacak

Catalina Kanalı’nda kulaçlarını eğitime erişimi olmayan kız çocukları için de atacağını söyleyen Avcı, “Bu yüzüşümü Koruncuk Vakfı ile gerçekleştireceğim. Kulaçlarım kız çocukları için de umut olacak. Yorulduğum noktada ‘ben sadece kendim için yüzmüyorum, koruncuklar için yüzlerce kız çocuğu için kulaç atıyorum’ diyebileceğim” ifadelerini kullandı.