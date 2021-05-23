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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ultra maraton koşan 21 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti

Çin’in Gansu eyaletinde, ultra maraton koşan 21 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Turistlerin uğrak noktalarından Sarı Nehir Taş Ormanı’nda 100 kilometrelik ultra maratonu koşanların ölümüne şiddetli rüzgar, yağış ve dondurucu soğukların neden olduğu açıklandı.

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Dün düzenlenen yarış, 172 atletin kaybolduğu anlaşılınca yarıda kesildi ve 1200 kişinin destek verdiği arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. 151 kişi -sekizi yaralı olarak- kurtarıldı. 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin çoğunun ölüm sebebi hipotermi.

Yarışa katılanlardan Mao Şuzi, “Hava bozdu. Ben devam etmenin doğru olmayacağını düşünerek otele döndüm” dedi.

Kaybolanların çoğunun, ormanlık alanda görüş mesafesi azaldığı için yollarını kaybettikleri belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, yerel yönetimi hava durumunu dikkate almdıkları ve planlamayı iyi yapamadıkları gerekçesiyle ihmalle suçladı. Organizasyonu yapan Baiyin kentinin yerel yönetimine tepki yağdı.

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