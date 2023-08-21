Ülkesini şampiyonluğa taşıyan Olga Carmona, maçtan sonra babasının ölüm haberini aldı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde attığı golle ülkesi İspanya’ya şampiyonluğu getiren Olga Carmona’ya maçtan sonra babasının hayatını kaybettiği söylendi.

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Reuters’ın haberine göre Real Madridli sol bekin babası uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) sosyal medyada “RFEF, Olga Carmona’nın babasının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyor. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi. Olga ve ailesine en içten sevgilerimizi derin bir üzüntü içerisinde gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin” mesajını paylaştı.

İspanyol medya kuruluşu Relevo, annesi ve erkek kardeşlerinin onu desteklemek için cumartesi Avustralya’ya vardığını, finale odaklanabilmesi için ailesinin ve arkadaşlarının acı haberi ona söylememe kararı aldığını yazdı.

Kulübü Real Madrid de, “Olga’ya, akrabalarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sevgilerini” iletti.