ABD, günlük ortalama yaklaşık 16 milyon varille petrol üretiminde ilk sırada yer alıyor.
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Ülkelere göre petrol üretimi
ABD, günlük ortalama yaklaşık 16 milyon varille petrol üretiminde ilk sırada yer alıyor.
İYİ Partili Örs hastanelik edilince sesi çıkmayan AKP’li Kavakçı, Soylu’ya tepkide ‘karanlık günleri’ hatırladı
AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, muhalefetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bütçe görüşmelerinde çıkışması hakkında konuştu.
Davutoğlu: Geçiş döneminde yetkileri tek kişiye bırakamayız
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu “Ortak vicdan ve ortak akılla yürütmemiz gereken bu geçiş sürecinin yönetimini tek kişiye bırakamayız” dedi.
Emin Alper Türkiye’ye dair yanlış olan her şeyi küçük bir kasabaya sığdırmış
‘Kurak Günler’de boğazımıza kadar gömüldüğümüz yapış yapış bir karanlığı işaret ediyor.
Savunma sektöründeki en büyük 100 şirket
Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı.
CHP’li Akın derledi: 2022’de enerji faturaları dört kat arttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarının 2022 yılında 2,5 kattan fazla arttığını kaydederek yüzde 84 oranındaki resmi enflasyona dikkat çekti.
MEB, okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakmasıyla ilgili haberlere ‘iftira’ paylaşımı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlattı.
Kadıgil okudu: İstismar edilen çocuğun sözleri Meclis tutanaklarında
TİP Sözcüsü SeraKadıgil, istismara uğrayan H.K.G’nin ifadelerini Bakan Derya Yanık’a karşı okuyarak Meclis tutanaklarına geçirtti.
Dünyanın en eski DNA kalıntısı bulundu
Bilim insanları, Grönland’ın en kuzey noktasında, bilinen en eski olduğu belirtilen 2 milyon yıllık DNA örneği tespit etti.
Marmaris’te bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Evde 20’nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek tespit edildi