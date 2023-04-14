Ülke ayağa kalkmıştı: Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, ülkenin ayağa kalkmasına neden olan emeklilik reformunun önemli kısımlarını onayladı.

Anayasa Mahkemesi, yasal emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkartılması da dahil olmak üzere yasanın önemli bir bölümü onayladı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre mahkeme bununla birlikte, bir ‘kıdem endeksi’ oluşturulması gibi yasada öngörülen bazı bölümlerinse reddedilmesini kararlaştırdı. Muhalefet partilerininin yasanın kabulü için referandum düzenlenmesi yolundaki talep yine reddedildi.

Hükümetin, sosyal güvenlik sistemindeki zararları gerekçe göstererek Meclis’ten oylama yapmadan kabul ettiği yasa, ülkede genelinde yoğun tepkilere yol açıyor.

Sendikalar, hükümeti protesto etmek için son bir aydır grev ve gösteriler düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun 15 gün içinde imzalamasının ardından resmi gazetede yayınlananacak yasa resmen yürürlüğü gerecek.

Sendikalar, Anayasa Mahkemesi, yasayı onaylasa bile gösteri ve grevlerini sürdüreceklerini bildirmişti.