Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ülke ayağa kalkmıştı: Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, ülkenin ayağa kalkmasına neden olan emeklilik reformunun önemli kısımlarını onayladı.

Anayasa Mahkemesi, yasal emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkartılması da dahil olmak üzere yasanın önemli bir bölümü onayladı.


Euronews Türkçe’nin haberine göre mahkeme bununla birlikte, bir ‘kıdem endeksi’ oluşturulması gibi yasada öngörülen bazı bölümlerinse reddedilmesini kararlaştırdı.  Muhalefet partilerininin yasanın kabulü için referandum düzenlenmesi yolundaki talep yine reddedildi.

Hükümetin, sosyal güvenlik sistemindeki zararları gerekçe göstererek Meclis’ten oylama yapmadan kabul ettiği yasa, ülkede genelinde yoğun tepkilere yol açıyor.

Sendikalar, hükümeti protesto etmek için son bir aydır grev ve gösteriler düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun 15 gün içinde imzalamasının ardından resmi gazetede yayınlananacak yasa resmen yürürlüğü gerecek.

Sendikalar, Anayasa Mahkemesi, yasayı onaylasa bile gösteri ve grevlerini sürdüreceklerini bildirmişti.

Fransa’daki emeklilik yasası ve protestolar ne ifade ediyor?

SON HABERLER

Depremzede asistanlar: Sesimizi duyan var mı?

Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi öğrencisi hekimler, depremden beri eğitim alamıyor. Sağlık Bakanlığı önünde seslerini duyurmaya çalışan hekimler, “Sesimizi duyar var mı?” diye sordu.

Gelecek Partisi sahurda ‘değişimi’ konuşacak

14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu yöneticilerin değiştirilmesine yönelik hazırlıklar yapılıyor. İddiaya göre, partide yasama ve yürütmede görev alacak isimlerin büyük bir bölümünün partideki görevlerini başka isimlere devretmesi isteniyor. Davutoğlu’nunsa bu değişimi seçim sonrası değerlendireceği belirtiliyor.

Demirtaş: Halkın önünde diz çökeceksiniz!

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasında istenilen cezaya tepki göstererek, “Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!” dedi.