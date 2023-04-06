Ulaştırma bakanı depremde iletişimin kesilmesini savundu: Gerekliydi ki yapıldı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem sonrasında uygulanan bant daraltmayla ilgili, “Gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası devreye konulan daraltma nedeniyle enkaza altında kalanlar, dışarıdakilere yardım seslerini duyuramamıştı. İletişimin kesinti düzeyinde yavaşlatılmasını kapsayan bu adımın can kayıplarını daha da yükselttiği düşünülüyor.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu’nun ilgili soruya verdiği yanıtta bu uygulamayı savundu:

“Mahkemeye intikal etmiş konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlikte olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten.”