Ukrayna’nın Madrid büyükelçiliğinde patlama: Bir yaralı

Ukrayna’nın Madrid büyükelçiliğine gelen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

İspanya resmi haber ajansı EFE’nin polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bugün öğlen saatlerinde Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binası içinde patlama meydana geldiği yazıldı.

Haberde, patlamanın büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla meydana geldiği, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan büyükelçilik çalışanının, yürüyerek en yakındaki Nuestra Senora de America hastanesine gittiği yazılan haberde, çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaydan dolayı ‘terör saldırısı protokolü’nü uygulayan İspanyol polisi, Ukrayna Büyükelçiliği’ne bomba imha ekibi Tedax’a bağlı uzmanları sevk etti.

Polis bölgeyi ablukaya alıp güvenlik çemberi oluşturdu.

Patlamanın zarfın içindeki düzenekten kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik henüz olayla ilgili açıklama yayınlamadı.