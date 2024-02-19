Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’daki savaş nedeniyle 23 bin kişi kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Şubat 2022’den bu yana devam eden Ukrayna’daki savaş nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş iki yıldır sürüyor.


ICRC, savaş sebebiyle kaybolan kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Savaş nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada bu kişilerin esir alındıkları, öldürüldükleri veya evlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

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