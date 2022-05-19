Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını paylaştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 28 bin 500 asker, 203 uçak, 167 helikopter ve 1254 tankını kaybettiğini bildirdi.

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Rusya, batı komşusu Ukrayna’ya 24 Şubat’ta üç koldan işgal harekatı başlatmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın 24 Şubat-19 Mayıs tarihlerindeki kayıplarını paylaştı.

Buna göre Rusya’ya ait 3 bin 63 zırhlı araç, 595 top, 199 roketatar ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

Ayrıca Rusya 2 bin 157 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 455 insansız hava aracını da kaybetti.

Rus ordusunda son 24 saatteyse 200 asker öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart’taki açıklamasında Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı.