Ukrayna: Putin’in seferberlik ilanı, savaşın plana göre gitmediğini gösteriyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Mikhaylo Podolyak, Rusya’nın seferberlik ilan etmesinin öngörülen bir durum olduğunu ve bunun savaşın Moskova’nın planladığı gibi gitmediğine işaret ettiğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi askeri seferberlik ilan ederek Batı’ya da suçlamalar yöneltti: “Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas’ın özgürleştirilmesi. Batı’ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil.”

Podolyak, Putin’in kararını öngörülen bir durum olduğunu ve bunun savaşın Moskova’nın planladığı gibi gitmediğine işaret ettiğini kaydetti.

Podolyak Reuters’a açıklamasında Putin’in ‘sebepsiz yere savaş çıkarmasının’ ve Rusya’nın kötüleşen ekonomik durumununun suçunu Batı’ya atmaya çalıştığını söyledi.