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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında beş kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Pokrovsk kentine Rusya’nın füzeyle düzenlediği saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.


Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Klimenko, “Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti, 19 polis görevlisi, beş acil durumlar servisi personeli ve bir çocuk dahil 31 kişi yaralandı” denildi.

Klimenko, ayrıca Rusya’nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pokrovsk kentindeki füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya, Donbas’ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek” denildi.

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