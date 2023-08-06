Ukrayna: Rusya 20 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna topraklarına 20 füze saldırısı düzenlediğini, 12 Kalibr tipi füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

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Genelkurmaydan yapılan açıklamada, Rusya’nın son 24 saatte Ukrayna’ya düzenlediği füze ve hava saldırılar değerlendirildi.

Son bir günde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 20 füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, “12 Kalibr füzesi hava kuvvetlerinin füze savunma birimleri ve uçakları tarafından imha edildi” denildi.

Açıklamada, Rus güçlerin ayrıca Ukrayna’ya 62 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılarak, Rus ordusunun dört Şahed tipi insansız hava aracı kullandığı, bunların hepsinin imha edildiği kaydedildi.

Rus birliklerin çok namlulu füze sistemlerinden Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 68 kez ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların sonucunda ölü ve yaralıların olduğu, sivil altyapı tesislerinin tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte cephe hattında Rus ve Ukrayna birlikleri arasında 30’dan fazla çatışma meydana geldiği kaydedildi.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri yedi kez bombaladığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusya’ya ait iki komuta merkezini, beş asker gücü, silah ve teçhizat toplama alanını, dört ateş mevzisindeki topçu aracını, beş mühimmat deposunu ve bir radyo elektronik harp istasyonunu vurduğu bilgisi paylaşıldı.