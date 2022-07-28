Ukrayna ordusu Rusya’nın doğudaki ilerleyişini durdurdu, Herson’u geri almak için hızlandı

Batıdan gelen uzun menzilli füzelerle savunmadan saldırıya geçen Ukrayna, stratejik Herson şehrindeki Antonivskiy Köprüsü’nü kullanılamaz hale getirdi. Batılı kaynaklarına göre kenti geri alma süreci hızlandı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, ABD’nin uzun menzilli füzelerini aldıktan sonra savunmadan saldırıya geçti.

BBC’nin haberine göre Donbas bölgesindeki Ukrayna askerleri, bölgeye ulaşan gelişmiş Batı silahlarıyla Rusya’nın ilerlemesini ve yoğun bombardımanını durdurdu.

Doğu bölgesinde Rusya’nın ilerleyişini durduran Ukrayna ordusu, işgal hamlesinde kaybedilen ilk büyük şehir olan Herson’u geri almak için hızlandı. Ukrayna güçleri, Herson’daki Antonivskiy Köprüsü’nü ABD’nin gönderdiği Himars füzeleriyle vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Rusya doğruladı

Reuters‘da yer alan habere göre Britanya savunma istihbarat yetkilileri, köprünün kullanılamaz hale getirilmesiyle birlikte Dnipro Nehri yakınında konuşlanmış binlerce Rus askerinin ‘son derece savunmasız’ duruma düştüklerini söyledi. Herson’daki Rusya yanlısı yetkililer de köprünün saldırıda ağır hasar aldığını ve trafiğe kapatıldığını doğruladı.

Antonivskiy Köprüsü (Fotoğraf: Wikipedia)

‘Yeniden alınması Rusya’ya büyük darbe vurur’

Yetkililer böylece Herson’un işgal altındaki diğer bölgelerle iletişiminin tamamen koptuğunu kaydetti.

Stratejik konumdaki Herson, Rusya’nın savaşta ele geçirdiği ilk kentti. Kent bu nedenle Rusya işgalinin sembolü olarak görülüyor.

Askeri kaynaklara göre kentin yeniden Ukrayna ordusunun eline geçmesi, işgali bir başarı hikayesi gibi sunan Rusya’nın çabalarına büyük bir darbe vuracak.

Kaynaklara göre Ukrayna ordusu, Rus güçlerini izole ederek bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor. Strateji başarılı olursa kritik önemdeki Herson geri alınır ve böylece büyük moral elde edilir.