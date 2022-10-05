Ukrayna marşı söyleyen Kırım güzellik kraliçesine ceza

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da, güzellik kraliçesine Ukrayna marşı söylediği için ceza verildi.

Fotoğraf: Instagram

Ukrayna’ya bağlı bir yarımadayken ilhak edilen Kırım’da mayıs ayında düzenlenen güzelik yarışmasının birincisi Olga Valeyeva’nın (34), 19’uncu yüzyılda bestelenen ‘Red Viburnum’ adlı marşı söylemesi Rusları kızdırdı.

Polis, Valeyeva ve onunla birlikte Ukrayna’da milliyetçiler arasında popüler olan marşı seslendiren bir başka kadını tutukladı. Ukrayna’da milliyetçiler arasında popüler olan marşı seslendirdikleri görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tutuklanan ikili ‘Rus ordusunu itibarsızlaştırmak’ ve ‘radikal sembollerin reklamını yapmak’la suçlandı.

Valeyeva’ya 40 bin ruble (12 bin 700 lira) para cezası, onunla birlikte marşı seslendiren kadına 10 gün hapis cezası verildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, marşın ‘ne ifade ettiği’nden haberdar olmadığını söyleyen Valeyeva ve yanındaki kadının özür dilediği bir video yayınlandı.

Red Viburnum, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukranya’yı işgal etmesinin ardından Ukrayna’nın direnişine destek vermek amacıyla Britanyalı rock grubu Pink Floyd tarafından seslendirilmişti.