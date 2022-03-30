Ukrayna lideri, Ruslara ‘inanmadı’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkeyi işgal girişimini sürdüren Rusya’nın Kiev ve Çerçiniv’de askeri operasyonları daraltma taahhüdünde bulunmasına şüpheyle yaklaştı.

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İki ülke arasındaki müzakerelerin son turu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci ayını doldurmasının ardından dün İstanbul’da yapılmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin, Rusya’nın Kiev ve Çerçiniv kentlerindeki askeri faaliyetlerini büyük oranda azaltılması kararı aldığını söylemişti.

Zelenski de dün gece saatlerindeki açıklamasında şunları dile getirdi: “Ukraynalılar saf insanlar değillerdir. Ukraynalılar 34 gündür devam eden işgal ve Donbass’ta sekiz yıldır devam eden savaş boyunca güvenebilecekleri tek şeyin somut sonuçlar olduğunu öğrendi.”

Teklifler neydi?

Ukraynalı müzakereciler sundukları teklifler kapsamında, Kiev’in askeri bir ittifaka katılmamayı ve yabancı ülkelerin askeri üslerine ev sahipliği yapmamayı kabul edebileceklerini belirtti. Ancak Ukrayna bu şartları kabul etmek için NATO anlaşmasının 5’inci maddesinde yer alanlara benzer güvenlik garantileri istedi (İlgili madde, bir NATO üyesine saldırının tüm üyelere saldırıymış gibi değerlendirilmesini ve diğerlerinin saldırıya uğrayan ülkeye yardımda bulunmasını kapsıyor).

Müzakereciler güvenlik konusunda garantör olabilecek ülkeleri İsrail ve NATO üyeleri Kanada, Polonya ve Türkiye olarak sıraladı. Rusya ayrıca ABD, İngiltere, Almanya ve İtalya’nın da daha sonra bu ülkeler arasına katılabileceğini ifade etti.