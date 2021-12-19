Uğur Meleke: Uzaktan gol izleyebileceğimiz bir müsabaka

Bu sezon iki takımın da iyi olduğu departmansa, ceza alanı dışından denedikleri şutlar. Fenerbahçe 8 ceza alanı dışı golüyle bu alanda lig lideri. Beşiktaş’ın da hatırı sayılır 6 golü var. Bu maçta Valencia, crespo, Oğuzhan, can gibi isimlerin de sahada olması beklendiğine göre uzaktan gol izleyebileceğimiz bir müsabaka bu.

Süper Lig in genel karakteristiğiyle paralel olarak yine son 15 dakikaların kritik olduğu bir maç beklenebilir bugün. Ligimiz fiziksel veriler anlamında yerlerde. İlk devre ve ikinci devrenin sonlarında takımlarımız genelde fiziksel ve taktiksel olarak düşüyorlar. Bu da özellikle 75’ten sonra gol sayılarını artırıyor. Bugün sahaya çıkan her iki takımın da hem en çok attıkları, hem de en çok yedikleri periyodun son çeyrekler olması da şaşırtıcı değil.

Uğur Meleke’nin yazısı