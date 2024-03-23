Uğur Meleke: Türk futbolunda şahit olduğum en karanlık dönem

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Kısa görev süresine onlarca hata sığdırmış bir TFF…

Seneye Süper Lig’in 19’lu olması garabeti, kupada tuhaf grup formatına dönülmesi gibi hatalar dışında, hakemlik müessesemizi en fazla yıpratmış federasyon bu.

65 senelik lig tarihinin ilklerine imza attılar:

Maç oynanırken sahadan takım çekildi.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında Süper Kupa, Arabistan’da oynatılmaya çalışıldı.

Saha içinde hakem dövüldü. Sonra o hakem sezonun en gergin maçına çıkarıldı, bir darbe de kamuoyundan aldı.

44 yaşındayım, benim Türk futbolunda şahit olduğum en karanlık dönem bu.

Uğur Meleke’nin yazısı