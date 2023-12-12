Uğur Meleke: Suçlunun yeri demir parmaklıkların ardı, tribünler değil

Şimdi sürekli Türk futbolunun marka değerini artırmaktan bahseden TFF yöneticilerine soruyorum: Suç, suçlunun yanına kalırsa, layıkıyla cezalandırılmazsa, bizi ülkede hukuk-adalet olduğuna nasıl inandıracaksınız?

Sürekli kamuoyunu terörize eden kulüp yöneticilerine verdiğiniz 45 günlük hak mahrumiyeti cezaları, bu insanları tam olarak neyden mahrum ediyor?

Bir ülke futbolunun marka değeri play-offla, derbi sayısının çoğaltılmasıyla mı artar? Yoksa saha içinde sporcunun, hocanın, hakemin can güvenliğini sağlayarak mı?

Bugünden tezi yok, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliği önlemeye dair kanunun revize edilmesi, suçun suçlunun yanına kalmaması lazım. Futbol disiplin talimatının güncellenmesi, hak mahrumiyetinden başka caydırıcı cezalarla güçlendirilmesi gerek.

Bir ülke futbolunun marka değeri ekonomisiyle değil, hakla-hukukla, adaletle, can güvenliğiyle ölçülür. Lütfen artık suç, suçlunun yanına kalmasın. Suçlu kahramanlaştırılmasın. Suçlunun yeri demir parmaklıkların ardı. Tribünler değil.

Uğur Meleke’nin yazısı