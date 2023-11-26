Uğur Meleke: Mertens hep hazır, problem çözüyor

Eğer bir takım Galatasaray’ın karşısına ‘oyunu hızlandırmamak için’, ‘geride maaile kapanıp boşluk vermemek için’ çıkıyorsa, orada çözüm üretici genelde Mertens oluyor. Almanlar’ın Thomas Müller için kullandığı bir tabir var, ‘raumdeuter’ diye. Alan/ boşluk yorumlayıcı anlamına geliyor bu terim. Bu sezon Galatasaray’da Mertens’in rolü iki sebeple Müller’e benziyor:

1) Yaşı artık belli bir seviyeye geldi. Tüm müsabakalarda oynamıyor, gücü 90 dakikaya yetmeyebiliyor. Ancak ona ihtiyaç olduğunda hep orada. Hep hazır. Ve problem çözüyor.

2) Mertens de aynen Müller gibi mobil oynuyor. İkinci santrfor rolünde statik kalmıyor, hareket ediyor. Ve bu hareketliliğin de temelinde bir mantık var. Sahayı yorumluyor, hangi bekin üzerine oynaması gerektiğini, kimin arkasına koşu yapabileceğini süzüyor. Ona göre seçiyor boşluğunu.

3 gün sonra sezonun en kritik maçını oynayacak Galatasaray için Dries Mertens’in bu formu olumlu bir haber bence.

Uğur Meleke’nin yazısı